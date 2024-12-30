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Museum AHA

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ORF KidsStaffel 1Folge 75vom 30.12.2024
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Folge 75: Museum AHA

15 Min.Folge vom 30.12.2024

Der gelangweilte Erich spukt durchs Museum AHA. Er ist auf der Suche nach Unterhaltung im Jenseits. Thomas und Ramfetz haben da etwas für ihn! Außerdem zu sehen gibt's: Tonleitergläser, schwarze Eier von schwarzen Hühnern, eine Schere mit Warnton und einen pinken See. Aber was davon gibt es wirklich und was haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Findet es auf der heutigen Tour heraus! Bildquelle: ORF

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