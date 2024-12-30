Museum AHA
Folge 75: Museum AHA
15 Min.Folge vom 30.12.2024
Der gelangweilte Erich spukt durchs Museum AHA. Er ist auf der Suche nach Unterhaltung im Jenseits. Thomas und Ramfetz haben da etwas für ihn! Außerdem zu sehen gibt's: Tonleitergläser, schwarze Eier von schwarzen Hühnern, eine Schere mit Warnton und einen pinken See. Aber was davon gibt es wirklich und was haben Thomas und Ramfetz nur erfunden? Findet es auf der heutigen Tour heraus! Bildquelle: ORF
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