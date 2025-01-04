Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Museum AHA

Museum AHA

ORF KidsStaffel 1Folge 80vom 04.01.2025
Museum AHA

Museum AHAJetzt kostenlos streamen

Museum AHA

Folge 80: Museum AHA

16 Min.Folge vom 04.01.2025

Wie kommt ein Hirschgeweih auf eine Kirchturmspitze? Und ein Selfie auf einen Toast? Thomas und Ramfetz haben die Antworten für euch in einer neuen Folge Museum AHA. Mit dabei haben die beiden außerdem: sprechende Tomaten, ein seltsames Dauerwellengerät und die Geschichte, wie die Schneekugel erfunden wurde. Aber ob sie auch stimmt? Findet es heraus auf der heutigen Museumstour. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Museum AHA
ORF Kids
Museum AHA

Museum AHA

Alle 1 Staffeln und Folgen