Museum AHA
Folge 80: Museum AHA
16 Min.Folge vom 04.01.2025
Wie kommt ein Hirschgeweih auf eine Kirchturmspitze? Und ein Selfie auf einen Toast? Thomas und Ramfetz haben die Antworten für euch in einer neuen Folge Museum AHA. Mit dabei haben die beiden außerdem: sprechende Tomaten, ein seltsames Dauerwellengerät und die Geschichte, wie die Schneekugel erfunden wurde. Aber ob sie auch stimmt? Findet es heraus auf der heutigen Museumstour. Bildquelle: ORF
