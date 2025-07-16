Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 81vom 16.07.2025
15 Min.Folge vom 16.07.2025

Diese Folge führt in den Saal der Vergangenheit, in dem ein menschlicher Wecker vorgestellt wird, im Saal der Musik zeigt Thomas Brezina einen höchst merkwürdigen Dudelsack, eine Limonade aus Vogelspucke kosten Ramfetz und Thomas Brezina im Küchenlabor, Sportschuhe für Pferde befinden sich im Saal der seltsamen Sachen und im Saal der Technik stellen die beiden einen ganz speziellen Radiergummi vor. Welche der Dinge sind echt oder nicht echt?

ORF Kids
