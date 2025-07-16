Museum AHA
Folge 81: Museum AHA
15 Min.Folge vom 16.07.2025
Diese Folge führt in den Saal der Vergangenheit, in dem ein menschlicher Wecker vorgestellt wird, im Saal der Musik zeigt Thomas Brezina einen höchst merkwürdigen Dudelsack, eine Limonade aus Vogelspucke kosten Ramfetz und Thomas Brezina im Küchenlabor, Sportschuhe für Pferde befinden sich im Saal der seltsamen Sachen und im Saal der Technik stellen die beiden einen ganz speziellen Radiergummi vor. Welche der Dinge sind echt oder nicht echt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Museum AHA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0