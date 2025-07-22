Museum AHA
Folge 86: Museum AHA
Im fantastischen Museum AHA haben Thomas Brezina und die Punkmumie Ramfetz wieder fünf Geschichten, von denen drei echt sind und zwei erfunden. Aber welche? Im Saal der Musik spielt Thomas Brezina auf einem Instrument, das es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt, und im Saal der rätselhaften Sachen präsentieren Thomas und Ramfetz eine Büroklammer mit Gedächtnis. Im Küchenlabor steht ein seltsames Pulver, das Krankheiten heilen soll, und im Saal der Technik faltet eine Maschine Papierflieger im Rekordtempo und schießt sie durch die Luft. Im Saal der Tiere entdecken Thomas und Ramfetz Schlittschuhe, die aus Dinosaurierknochen geschnitzt sind. Aber sind diese Schlittschuhe tatsächlich echt, oder führen uns die beiden damit aufs Glatteis? Bildquelle: ORF
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