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Folge 37: Grüne warnen: „Letzte Naturflüsse nicht opfern!“
16 Min.Folge vom 23.05.2026
Die Grünen stellen sich gegen Teile des geplanten Ökostrom-Ausbaugesetzes. Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer warnt davor, für neue Wasserkraftwerke die letzten frei fließenden Naturflüsse Österreichs zu opfern. Zwar brauche es einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energie, dieser dürfe aber nicht auf Kosten von Umwelt- und Naturschutz passieren. Kritik übt Hammer auch an mehreren Bundesländern, die den Ausbau von Windkraft weiterhin blockieren würden. Die Grünen pochen nun auf Nachbesserungen im Gesetz.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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