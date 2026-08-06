Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 51: Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
19 Min.Folge vom 06.08.2026
Monatelange Wartezeiten auf Operationen, volle Ambulanzen und kurzfristig abgesagte Eingriffe belasten das österreichische Gesundheitssystem. Im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ mit Jana Pasching erklären die beiden Anästhesisten Wolfgang Klug und Sibylle Langenecker, warum aus ihrer Sicht nicht fehlende Ressourcen, sondern ineffiziente Abläufe das Hauptproblem sind. „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement statt Risikomanagement“, sagt Klug. Langenecker fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen Spitälern und dem niedergelassenen Bereich und betont: „Digitalisierung muss praxistauglich sein.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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