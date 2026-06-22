Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesenJetzt kostenlos streamen
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Folge 40: Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
20 Min.Folge vom 22.06.2026
Analphabetismus in Österreich ist laut einer Studie ein großes Problem. Um die 1,7 Millionen Erwachsene haben laut dem Verband der österreichischen Volkshochschulen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Besonders brisant: „Rund eine Million davon ist in Österreich geboren und hat Deutsch als Muttersprache“, so John Evers, Generalsekretär des Verbandes. Warum wird dieses Problem in einer modernen Gesellschaft immer noch so unterschätzt? Und welche Folgen hat es für Arbeit, Alltag und Integration?
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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