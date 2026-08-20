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Asylkoordinator zu Karner-Plänen: „Schnellschuss“

krone.tvStaffel 2026Folge 53vom 20.08.2026
Asylkoordinator zu Karner-Plänen: „Schnellschuss“

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Folge 53: Asylkoordinator zu Karner-Plänen: „Schnellschuss“

30 Min.Folge vom 20.08.2026

Innenminister Gerhard Karner will Österreichs Asylpolitik neu ausrichten: Rückkehrzentren in Drittstaaten und ausgelagerte Verfahren sollen kommen. Doch wie sinnvoll und rechtssicher sind diese Pläne? Und braucht es solche Zentren überhaupt? Lukas Gahleitner-Gertz, Jurist und Sprecher der Asylkoordination Österreich, hält das Vorhaben für einen „Schnellschuss“ und mahnt im krone.tv Interview, die Pläne genauer zu prüfen.

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