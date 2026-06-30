Warnung an Koalition: „Sonst werden alle scheitern“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 44: Warnung an Koalition: „Sonst werden alle scheitern“
19 Min.Folge vom 30.06.2026
PR-Beraterin und ehemalige ÖVP-Politikerin Silvia Grünberger sieht die Bundesregierung vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Im krone.tv-Talk kritisiert sie mangelnde Abstimmung und widersprüchliche Botschaften innerhalb der Koalition. Statt öffentlicher Schuldzuweisungen brauche es mehr Geschlossenheit und einen klaren, gemeinsamen Kurs. Am Ende trage die gesamte Regierung Verantwortung – sonst, so Grünberger, „werden nämlich alle scheitern“.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv