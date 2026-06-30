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Warnung an Koalition: „Sonst werden alle scheitern“

krone.tvStaffel 2026Folge 44vom 30.06.2026
Warnung an Koalition: „Sonst werden alle scheitern“

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Folge 44: Warnung an Koalition: „Sonst werden alle scheitern“

19 Min.Folge vom 30.06.2026

PR-Beraterin und ehemalige ÖVP-Politikerin Silvia Grünberger sieht die Bundesregierung vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Im krone.tv-Talk kritisiert sie mangelnde Abstimmung und widersprüchliche Botschaften innerhalb der Koalition. Statt öffentlicher Schuldzuweisungen brauche es mehr Geschlossenheit und einen klaren, gemeinsamen Kurs. Am Ende trage die gesamte Regierung Verantwortung – sonst, so Grünberger, „werden nämlich alle scheitern“.

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