Fiedler (FPÖ) warnt: „Wien stülpt den Ländern Bildungspolitik über!“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 38: Fiedler (FPÖ) warnt: „Wien stülpt den Ländern Bildungspolitik über!“
15 Min.Folge vom 28.05.2026
Helmut Fiedler, Landesgeschäftsführer und Bildungssprecher der FPÖ in Niederösterreich, kritisiert im krone.tv-Talk eine aus seiner Sicht „Wien-zentrierte“ Bildungspolitik. Zudem fordert er mehr Praxisbezug in der Lehrerausbildung sowie eine stärkere Deutschförderung bereits vor dem Schuleintritt. Eine Verlängerung der Volksschule, wie sie Bildungsminister Christoph Wiederkehr vorschlägt, lehnt Fiedler klar ab. Außerdem Thema: die anstehende Gemeinderatswahl in Neunkirchen sowie Gerüchte, wonach es bereits Koalitionsgespräche gegeben haben soll.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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