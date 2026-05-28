Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Fiedler (FPÖ) warnt: „Wien stülpt den Ländern Bildungspolitik über!“

krone.tvStaffel 2026Folge 38vom 28.05.2026
Fiedler (FPÖ) warnt: „Wien stülpt den Ländern Bildungspolitik über!“

Fiedler (FPÖ) warnt: „Wien stülpt den Ländern Bildungspolitik über!“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 38: Fiedler (FPÖ) warnt: „Wien stülpt den Ländern Bildungspolitik über!“

15 Min.Folge vom 28.05.2026

Helmut Fiedler, Landesgeschäftsführer und Bildungssprecher der FPÖ in Niederösterreich, kritisiert im krone.tv-Talk eine aus seiner Sicht „Wien-zentrierte“ Bildungspolitik. Zudem fordert er mehr Praxisbezug in der Lehrerausbildung sowie eine stärkere Deutschförderung bereits vor dem Schuleintritt. Eine Verlängerung der Volksschule, wie sie Bildungsminister Christoph Wiederkehr vorschlägt, lehnt Fiedler klar ab. Außerdem Thema: die anstehende Gemeinderatswahl in Neunkirchen sowie Gerüchte, wonach es bereits Koalitionsgespräche gegeben haben soll.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen