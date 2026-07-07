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Salcher stellt klar: „Ein Fünfer muss wieder ein Fünfer sein!“

krone.tvStaffel 2026Folge 46vom 07.07.2026
Salcher stellt klar: „Ein Fünfer muss wieder ein Fünfer sein!“

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Folge 46: Salcher stellt klar: „Ein Fünfer muss wieder ein Fünfer sein!“

32 Min.Folge vom 07.07.2026

Klare Worte von Bildungsexperte Andreas Salcher im krone.tv-Talk: „Ein Fünfer muss wieder ein Fünfer sein!“ Er kritisiert, dass Schüler teils trotz unzureichender Leistungen positive Noten erhalten würden. Das räche sich spätestens bei Aufnahmetests für Lehrstellen oder Studienplätze. Auch die Sommerferien sieht Salcher kritisch: Neun Wochen seien zu lang und würden zu erheblichen Lernverlusten führen. Er spricht sich deshalb für eine Neuverteilung der Ferien und einen Ausbau der Ganztagsbetreuung aus.

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