Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?

krone.tvStaffel 2026Folge 49vom 17.07.2026
Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?

Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 49: Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?

22 Min.Folge vom 17.07.2026

Immer mehr Aufgaben, immer weniger Zeit – der Druck auf Pflegekräfte wächst. Diana Jelovcak kennt die Herausforderungen aus eigener Erfahrung: Sie hat ein Pflegewohnhaus geleitet und berät heute Gesundheitseinrichtungen als Consultant. Sie ist überzeugt: Ohne digitale Unterstützung wird es künftig nicht gehen. Sensoren, smarte Systeme und automatische Dokumentation könnten den Alltag erleichtern und Pflegekräften wieder mehr Zeit für die Menschen geben. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching erklärt sie, warum sie überzeugt ist: „Es wird nicht anders funktionieren.“

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen