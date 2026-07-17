Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 49: Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?
22 Min.Folge vom 17.07.2026
Immer mehr Aufgaben, immer weniger Zeit – der Druck auf Pflegekräfte wächst. Diana Jelovcak kennt die Herausforderungen aus eigener Erfahrung: Sie hat ein Pflegewohnhaus geleitet und berät heute Gesundheitseinrichtungen als Consultant. Sie ist überzeugt: Ohne digitale Unterstützung wird es künftig nicht gehen. Sensoren, smarte Systeme und automatische Dokumentation könnten den Alltag erleichtern und Pflegekräften wieder mehr Zeit für die Menschen geben. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching erklärt sie, warum sie überzeugt ist: „Es wird nicht anders funktionieren.“
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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