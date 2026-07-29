Die Schicksalsfrage, vor der die ÖVP stehtJetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 50: Die Schicksalsfrage, vor der die ÖVP steht
22 Min.Folge vom 29.07.2026
Schwache Umfragewerte und zwei wackelnde ÖVP-Hochburgen erhöhen den Druck auf die Volkspartei. Im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ spricht Innenpolitik-Redakteur Nikolaus Frings von einer Schicksalsfrage für die ÖVP: „Opfert man einen ohnehin nicht gewählten Kanzler, um womöglich mehr Landeshauptleute zu behalten?“ Vor allem mit Blick auf die Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol könnte diese Entscheidung noch brisant werden.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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