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Nachgefragt

Die Schicksalsfrage, vor der die ÖVP steht

krone.tvStaffel 2026Folge 50vom 29.07.2026
Die Schicksalsfrage, vor der die ÖVP steht

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Folge 50: Die Schicksalsfrage, vor der die ÖVP steht

22 Min.Folge vom 29.07.2026

Schwache Umfragewerte und zwei wackelnde ÖVP-Hochburgen erhöhen den Druck auf die Volkspartei. Im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ spricht Innenpolitik-Redakteur Nikolaus Frings von einer Schicksalsfrage für die ÖVP: „Opfert man einen ohnehin nicht gewählten Kanzler, um womöglich mehr Landeshauptleute zu behalten?“ Vor allem mit Blick auf die Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol könnte diese Entscheidung noch brisant werden.

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