EU-Mandatar zu Ceuta: „Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 52: EU-Mandatar zu Ceuta: „Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“
19 Min.Folge vom 10.08.2026
„Europa lässt sich nicht spalten“, sagt ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl nach den Ereignissen in Ceuta. Im krone.tv-Nachgefragt erklärt er, warum er die Migrationsbewegung als „hybriden Angriff“ bezeichnet, weshalb Europa den „Stresstest bestanden“ habe und welche Konsequenzen nun für Migration, Rückführungen und den Schutz der EU-Außengrenzen folgen sollen.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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