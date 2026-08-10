Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

EU-Mandatar zu Ceuta: „Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“

krone.tvStaffel 2026Folge 52vom 10.08.2026
EU-Mandatar zu Ceuta: „Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“

EU-Mandatar zu Ceuta: „Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 52: EU-Mandatar zu Ceuta: „Etwas wie 2015 wird Europa nicht mehr passieren!“

19 Min.Folge vom 10.08.2026

„Europa lässt sich nicht spalten“, sagt ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl nach den Ereignissen in Ceuta. Im krone.tv-Nachgefragt erklärt er, warum er die Migrationsbewegung als „hybriden Angriff“ bezeichnet, weshalb Europa den „Stresstest bestanden“ habe und welche Konsequenzen nun für Migration, Rückführungen und den Schutz der EU-Außengrenzen folgen sollen.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen