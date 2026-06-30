Hacker-Drohungen: Wie sicher ist unsere Luftfahrt?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 45: Hacker-Drohungen: Wie sicher ist unsere Luftfahrt?
15 Min.Folge vom 30.06.2026
Internationale Hacker haben offenbar Österreichs Luftfahrtbranche im Visier. Nach einem Datenleck bei einer Wiener Privatjetfirma sorgt nun ein Countdown im Darknet gegen den Flughafen Wien für Aufsehen. Die Betreiber betonen zwar, dass keine sensiblen Passagierdaten betroffen seien und der Flugbetrieb uneingeschränkt laufe – dennoch werfen die Vorfälle Fragen zur Cybersicherheit auf. Wie ernst ist die Bedrohung? Was steckt hinter den Angriffen? Und wie gut sind Österreichs Unternehmen auf Cyberkriminalität vorbereitet? Darüber spricht Cybersecurity-Experte Cornelius Granig.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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