Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

„Trump hat Camp David, Ruck hat Schloss Hernstein“

krone.tvStaffel 2026Folge 43vom 22.06.2026
„Trump hat Camp David, Ruck hat Schloss Hernstein“

„Trump hat Camp David, Ruck hat Schloss Hernstein“Jetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 43: „Trump hat Camp David, Ruck hat Schloss Hernstein“

16 Min.Folge vom 22.06.2026

Unternehmer interessiere vor allem eines: „Wofür zahlen sie und zahlen sie zu viel?“ Mit diesen Worten kritisiert Gerald Zmuegg, Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, im krone.tv-Interview die Strukturen in der Wirtschaftskammer. Die Senkung der Kammerumlage bringe wenig, da sie zuvor gestiegen sei. Zudem ortet er überbordenden Personal- und Sachaufwand sowie eine fehlende Nähe zu den Betrieben. Walter Rucks Büro auf dem Areal von Schloss Hernstein sei für ihn ein Symbol für überzogene Repräsentation: „Trump hat Camp David, Walter Ruck hat Hernstein.“ Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen