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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 489: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 01.04.2026
In Österreich hatten Ende März 400.561 Personen keine Arbeit oder waren in einer Schulung vom AMS. Das sind laut Arbeits-Markt-Service kurz AMS mehr Menschen ohne Arbeit als im Februar. Das AMS hilft Menschen ohne Arbeit in Österreich wieder eine Arbeit zu finden. Auch hilft das AMS Menschen ohne Arbeit mit Schulungen bei einer beruflichen Veränderung. Im März hatten laut AMS erstmals seit dem Anfang vom Jahr 2023 wieder weniger Männer keine Arbeit. Es hatten aber laut AMS im März mehr Frauen keine Arbeit. Durch den Iran-Krieg ist die wirtschaftliche Lage in Österreich schlechter geworden. Das hat Petra Draxl gesagt, AMS-Vorständin und Mitglied von der AMS-Verwaltungs-Gruppe. Mit April wird die Mineral-Öl-Steuer für Benzin oder Diesel um 5 Cent pro Liter gesenkt. Darauf hat sich die österreichische Bundes-Regierung geeinigt. Die Mineral-Öl-Steuer zahlen Fahrzeug-Lenker zusätzlich zum Preis beim Tanken von Treibstoff. Das Geld von der Mineral-Steuer verwendet eine Regierung für den Bau von Straßen oder für Umwelt-Schutz-Maßnahmen. Auch sollen Firmen nicht mehr so viel Geld verdienen mit dem Verkauf von Treibstoff. Die Bundes-Regierung bestimmt jetzt, wieviel Geld Firmen beim Verkaufen von Treibstoff verdienen dürfen. Die E-Control kontrolliert, ob sich alle Tankstellen an die billigeren Preise halten. Die Behörde E-Control überwacht die Regeln am Energie-Markt in Österreich. Ab heute gelten in Österreich neue Regeln für Nikotin-Beutel und für E-Liquids. Nikotin-Beutel sind kleine Beutel mit dem süchtig machenden und schädlichem Stoff Nikotin. Nikotin-Beutel schieben sich Personen unter die Lippe. E-Liquids sind Flüssigkeiten mit Nikotin für elektronische Zigaretten. Ab heute dürfen Nikotin-Beutel und E-Liquids nur mehr in Trafiken und Fach-Geschäften mit einer Erlaubnis verkauft werden. Auch wird die Werbung dafür verboten. Auch dürfen nur mehr bis Ende vom Jahr 2026 einmal verwendbare elektronische Zigaretten mit Geschmäckern wie Mango oder Cola verkauft werden. Das soll verhindern, dass junge Menschen diese elektronischen Zigaretten kaufen. Laut dem iranischen Regierungs-Fernseh-Sender IRIB hat es Angriffe auf Teheran gegeben. Teheran ist die Haupt-Stadt vom Iran. Israelische Soldaten und Soldaten aus den USA haben Teheran angegriffen. Ein Luft-Angriff war auf das Stadt-Viertel Nobonyad. In diesem Stadt-Viertel sind mehrere Gebäude von Fabriken für die Herstellung von Waffen. Auch haben iranische Soldaten wieder arabische Länder angegriffen, die mit den USA oder Israel befreundet sind. Im Land Kuwait hat es laut der Luftfahrt-Behörde einen iranischen Drohnen-Angriff auf den Flughafen gegeben. Der Präsident von den USA Donald Trump hat gesagt, der Krieg im Iran wird in zwei Wochen oder in einigen Tagen zu Ende sein. Heute Nacht sollen vier Astronauten mit der Rakete „Artemis 2“ zum Mond fliegen. Astronauten steuern Raum-Schiffe. Dies wäre der erste Flug zum Mond seit dem Jahr 1972. Die Astronauten sollen um den Mond herumfliegen. Die Rakete soll vom NASA-Welt-Raum-Start-Platz Cape Canaveral im Bundes-Staat Florida in den USA starten. Mit Christina Hammcock Koch aus den USA ist erstmals eine Frau bei einem Mond-Flug dabei. Koch ist eine technische Expertin. Sie ist eine sehr erfahrene Astronautin, weil sie fast ein Jahr im Welt-All verbracht hat. Chef vom diesem Raketen-Flug ist der erfahrene Astronaut Reid Wiseman aus den USA. Die Astronauten sollen unter anderem erforschen, wie man sich im Welt-All orientieren kann.
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