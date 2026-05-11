Nachrichten in Einfacher Sprache vom 11.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 513: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 11.05.2026
Der Präsident von den USA Donald Trump hatte dem Iran vor Tagen einen Vorschlag für ein Ende vom Iran-Krieg geschickt. Unter anderem soll es 30 Tage andauernde Gespräche über ein Ende vom Iran-Krieg geben. Auch sollen wirtschaftliche Einschränkungen gegen den Iran nicht mehr so streng sein. Auch soll darüber gesprochen, dass Iran keine tödlichen und zerstörerischen Atom-Waffen mehr herstellt. Der Iran bestreitet das. Der Iran lehnt die Vorschläge von den USA ab. Sie fordern von den USA unter anderem Geld als Entschädigung für durch den Krieg zerstörte Gebäude. Auch möchte der Iran alleine die Straße von Hormus kontrollieren. Durch diesen engen Weg im Meer haben Schiffe bisher Öl oder flüssiges Erd-Gas gebracht. Heute haben sich die Außen-Minister von der Europäischen Union in Brüssel getroffen. Die Außen-Minister haben über Strafen und ein Einreise-Verbot in die EU gegen 20 Russen gesprochen. Sie sollen für Entführungen von ukrainischen Kindern nach Russland verantwortlich sein. Russland soll seit dem Beginn vom Ukraine-Krieg schätzungsweise 20.000 Kinder nach Russland oder in von Russland besetzte ukrainische Gebiete entführt haben. Die Außen-Minister haben auch auf einen Vorschlag von Russlands Machthaber Wladimir Putin reagiert. Putin will, dass der ehemalige deutsche Bundes-Kanzler Gerhard Schröder bei Friedens-Gesprächen mit Russland dabei ist. Die Politikerin für die EU-Außen-Politik Kaja Kallas möchte das nicht. Schröder ist ein enger Freund von Putin. Schröder hat sich auch für russische Firmen eingesetzt. Die Pensionen in Österreich sollen in den nächsten Jahren nur um 0,25 Prozent erhöht werden. Das hat NEOS-Chefin und Außen-Ministerin Beate Meinl-Reisinger gestern gesagt. Sie hat gesagt, sie wird noch mit Pensionisten-Vertretern über Details reden. Pensionisten bekommen von einem Land Geld nach vielen Arbeits-Jahren. Österreich muss wegen hoher Schulden und der schlechten Wirtschafts-Lage sehr viel Geld sparen. Durch diese Maßnahme möchte die Bundes-Regierung mehr als 500 Millionen Euro einsparen. Beate Meinl-Reisinger hat gesagt, dadurch soll es mehr Geld für Schulen oder Betreuung von Kindern geben. Auf dem Urlaubs-Schiff „Hondius“ sind mehrere Personen am Hanta-Virus erkrankt. Durch das Hanta-Virus können Menschen eine gefährliche Erkrankung bekommen. Das Hanta-Virus wird zum Beispiel durch Mäuse übertragen. Das Hanta-Virus kann aber auch in seltenen Fällen durch Menschen übertragen werden. 6 Schiffs-Reisende sind am Hanta-Virus erkrankt. 3 Personen sind laut der Welt-Gesundheits-Organisation kurz WHO am Hanta-Virus gestorben. Das Schiff konnte in den Hafen von der spanischen Insel Teneriffa fahren. Heute waren die letzten Flüge mit Schiffs-Reisenden Richtung Australien und Neuseeland. Im ehemaligen Konzentrations-Lager Mauthausen in Oberösterreich war gestern die Gedenk-Feier an die Befreiung vom Konzentrations-Lager. Im Konzentrations-Lager Mauthausen und mehr als 40 Außen-Lagern haben National-Sozialisten während dem 2. Weltkrieg von 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen eingesperrt. Gefangene waren beispielsweise Juden, homosexuelle Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Soldaten aus den USA haben einige noch überlebende Gefangene aus dem Konzentrations-Lager Mauthausen am 5. Mai 1945 befreit. 13.000 Besucher aus aller Welt waren bei der Gedenk-Feier gestern im Mauthausen dabei. In diesem Jahr wurde bei der Gedenk-Feier gesagt, dass viele Täter für ihre Verbrechen im National-Sozialismus nie verurteilt wurden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick