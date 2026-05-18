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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 517: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 18.05.2026
Ab heute beginnt die österreichische Gas-Firma OMV an einem neuen Ort mit der Förderung von Gas. Die Gas-Förderung macht die OMV im Ort Wittau in Niederösterreich. Bei der Gas-Förderung bohren Arbeiter Löcher in die Erde. Die Arbeiter holen das Gas mit großen Rohren nach oben. Die OMV hat das Gas in Wittau vor drei Jahren gefunden. Durch die Förderung von Gas in Wittau wird Gas aber für Bewohner in Haushalten nicht gleich billiger. Aber Österreich braucht durch die Gas-Förderung in Wittau nicht mehr so viel Gas aus anderen Ländern kaufen. Bisher kauft Österreich sehr viel Gas aus Deutschland, Italien oder Norwegen. Im Jahr 2025 wurden weltweit fast 3.000 Personen hingerichtet. Bei Hinrichtungen töten Länder Personen als Strafe. Straf-Täter werden zum Beispiel mit einer Gift-Spritze getötet oder durch einen Galgen erhängt. So viele Hinrichtungen wie 2025 hat es weltweit zuletzt im Jahr 1981 gegeben. Das zeigt der jährliche Bericht von der Menschen-Rechts-Organisation Amnesty International. Die meisten Hinrichtungen hat es in den Ländern China, Iran und in Saudi-Arabien gegeben. Genaue Zahlen für Hinrichtungen in China gibt es aber nicht. Zahlen zu Hinrichtungen in China sind ein Regierungs-Geheimnis. Gut ist laut Amnesty International Österreich Chefin Shoura Zehetner-Hashemi die Abschaffung von Hinrichtungen in 113 Ländern. Israelische Soldaten mit Militär-Booten haben ein Boot von der „Global Sumud Flotilla“ gestoppt. Sie haben das Boot in der Nähe vom Land Zypern gestoppt. Helfer von der Hilfs-Aktion „Global Sumud Flotilla“ versuchen mit Booten Medikamente oder Lebensmittel hungernden Bewohnern im Gaza-Streifen zu bringen. Das ist sehr schwierig wegen einer israelischen Sperre im Meer seit dem Jahr 2007. Sehr viele europäische Ländern kritisieren den zweiten Stopp von Booten von der „Global Sumud Flotilla“ nach dem 30. April. Israel sagt, einige Helfer haben Kontakt zu islamistischen Hamas-Terroristen, die sie bekämpfen. Die Sängerin Dara aus dem Land Bulgarien hat den Musik-Wett-Bewerb Eurovision Song Contest 2026 gewonnen. Die Sängerin Dara heißt eigentlich Darina Jotowa. Mit Dara hat zum ersten Mal das Land Bulgarien den Eurovision Song Contest gewonnen. Der 70. Eurovision Song Contest war 2026 in der Wiener Stadt-Halle. Dara hat den Eurovision Song Contest mit ihrem Lied „Bangaranga“ gewonnen. Der Eurovision Song Contest ist im Jahr 2027 im Gewinner-Land Bulgarien. Der österreichische Sänger Cosmó hat nur sechs Punkte bekommen. Cosmó ist damit auf dem vorletzten Platz. Der deutsche Rock-Musiker und Autor Udo Lindenberg ist gestern 80 Jahre alt geworden. Udo Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 geboren. Nach seinem Auszug aus dem Eltern-Haus mit 15 Jahren machte Udo Lindenberg eine Lehre als Kellner. Danach begann er Schlagzeug zu spielen. Schon als junger Mann war er ein begabter Rock-Musiker, Texter von Liedern und ein guter Maler. Seinen ersten Erfolg hatte Udo Lindenberg mit dem Musik-Album „Alles klar auf der Andrea Doria“ im Jahr 1973. Seit den 1970er-Jahren spielt Lindenberg mit seiner Band „Panik-Orchester“. Bekannt wurde Lindenberg für Lieder wie „Ist das der Sonder-Zug nach Pankow?“. Auch bekannt ist er für seinen Hut und seine Sonnen-Brille.
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