Nachrichten in Einfacher Sprache vom 29.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 525: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 29.05.2026
In der Stadt Galati im Land Rumänien ist ein Unfall mit einer Drohne passiert. Eine Drohne ist ein Flug-Objekt, das Raketen abschießen kann. Es wird im Ukraine-Krieg verwendet. Die Drohne kommt aus Russland. Rumänien ist ein Nachbarland von der Ukraine. Die Drohne ist wahrscheinlich irrtümlich nach Rumänien geflogen. Dort ist sie in ein Wohnhaus abgestürzt. Dadurch hat es zu brennen begonnen. Zwei Menschen sind leicht verletzt worden. Die Regierung von Rumänien sagt, was passiert ist, ist sehr schlimm. Auch viele andere Länder kritisieren Russland für den Vorfall. Heute Früh hat es auf der Brenner-Autobahn in Österreich einen langen Stau gegeben. Die Brenner-Autobahn ist eine wichtige Straße über die Alpen nach Italien. Viele Autos und Lastwagen fahren auf dieser Straße in Richtung Süden. Dadurch sind Wartezeiten von bis zu 50 Minuten entstanden. Morgen wird die Straße zwischen Österreich und Italien von 11 Uhr bis 19 Uhr ganz gesperrt. Der Grund ist eine Demonstration gegen zu viel Verkehr. Bewohner fordern höhere Schutz-Wände als Schutz vor Lärm. Außerdem wollen sie, dass Auto-Fahrer mehr Geld bezahlen müssen, wenn sie die Autobahn nutzen. Ein Gericht in Wiener Neustadt hat zwei junge Männer verurteilt. Sie heißen Beran A. und Arda K. Sie müssen jetzt viele Jahre im Gefängnis verbringen. Die beiden sollen extreme politische und religiöse Ideen unterstützt haben. Sie sollen einen Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift geplant haben. Taylor Swift ist eine bekannte Pop-Sängerin aus den USA. Ihr Konzert sollte am 8. August 2024 im Wiener Ernst-Happel-Stadion stattfinden. Es wurde aber abgesagt, weil die Polizei rechtzeitig von dem geplanten Anschlag erfahren hat. Durch einen Hinweis vom Geheim-Dienst CIA aus den USA konnten Polizisten die beiden Männer einen Tag vor dem Konzert verhaften. Die Urteile gegen die Männer sind nicht rechtskräftig. Das heißt, die Männer können gegen das Urteil klagen. Ein höheres Gericht kann das Urteil dann bestätigen oder aufheben. In einem See in Kärnten ist ein junger Mann gestorben. Der Mann ist 23 Jahre alt gewesen und aus der Stadt Villach gekommen. Er ist im Faaker See verschwunden. Auch in Wien oder im niederösterreichischen Ort Gerasdorf hat es Bade-Todesopfer gegeben. Pro Jahr sterben in Österreich etwa 40 Menschen beim Baden. Fach-Leute sagen deshalb man soll vorsichtig beim Baden sein. Ein großes Problem ist die Mischung aus heißer Luft und kaltem Wasser. Wenn man zu schnell ins Wasser springt, kann der Körper einen Schock bekommen. Menschen können dann bewusstlos werden und ertrinken. Deshalb soll man langsam ins Wasser gehen und sich vorher abkühlen. Kinder dürfen nie allein ins Wasser gehen. Der ORF bekommt bald eine neue Chefin oder einen neuen Chef. Bis gestern hat man sich um den Job bewerben können. Es gibt Bewerbungen von Menschen aus dem ORF und aus anderen Unternehmen. Zu den Bewerbern gehören die Medien-Manager Clemens Pig und Markus Breitenecker oder auch die Chefin der ORF-Magazine, Lisa Totzauer. Die aktuelle ORF-Leiterin heißt Ingrid Thurnher. Sie will sich aber nicht mehr bewerben. Wer den Job bekommt, wird der Stiftungsrat vom ORF entscheiden. Der Stiftungsrat ist eine Gruppe von 35 Menschen, die gemeinsam wichtige Entscheidungen für den ORF treffen. Wer neuer ORF-Chef oder neue ORF-Chefin wird, steht am 11. Juni fest. Er oder sie wird den Job ab dem Jahr 2027 übernehmen.
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