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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 521: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 22.05.2026
Lebensmittel wie Brot, Milch, Gemüse oder Äpfel kosten in Österreich ab dem 1. Juli weniger Geld. Politiker im National-Rat haben eine Mehrwert-Steuer von knapp 5 Prozent für diese Lebensmittel beschlossen. Bisher betrug diese Mehrwert-Steuer 10 Prozent. Ein Teil vom bezahlten Preis von Lebensmitteln bekommt eine Regierung als Mehrwert-Steuer. Die Regierung hat gesagt, die Menschen sparen sich jährlich dadurch rund 100 Euro. Die Politiker von der FPÖ glauben, die niedrigere Mehrwert-Steuer wird wegen den Spar-Maßnahmen wieder abgeschafft werden. Die Politiker von den Grünen meinen, man kann dadurch nur rund 80 Euro jährlich sparen. Dem Finanzministerium fehlen damit dann rund 400 Millionen Euro im Jahr. Wie dieses Geld dann woanders eingenommen werden kann, ist noch nicht fixiert. Heute haben sich die Außen-Minister von der NATO in der schwedischen Hafen-Stadt Helsingborg getroffen. In der NATO arbeiten 32 Ländern in Europa und in Nord-Amerika militärisch zusammen. Bei dem Treffen war auch überraschend der Außenminister von den USA Marco Rubio dabei. Der Präsident von den USA Donald Trump hat vor Kurzem gesagt, 5.000 Soldaten aus den USA sollen Deutschland verlassen. Trump möchte 5.000 weitere Soldaten aus den USA nach Polen schicken. NATO-Chef Mark Rutte findet das sehr gut. Anfang Mai wollte Trump das noch stoppen. Trump hat jetzt auf seiner Internet-Seite geschrieben, dass er die Soldaten aus den USA doch nach Polen schickt, weil er Präsident Karol Nawrocki gut findet. Der Polizei-Minister von Israel Itamar Ben-Gvir wird von vielen EU-Ländern für sein Verhalten kritisiert. Israel hatte Boote angehalten, die Hilfs-Güter nach Gaza bringen wollten. Die Personen, die auf diesen Booten waren, sind dann von Israel festgehalten worden. Ben-Gvir hat sich in einem Video über gefesselte und am Boden kniende Personen von diesen Booten lustig gemacht. Der Regierungs-Chef von Israel Benjamin Netanjahu findet das gar nicht gut. Der italienische Außen-Minister Antonio Tajani fordert EU-Strafen gegen Ben-Gvir. Kritik gibt es auch vom Israel-freundlichen Botschafter aus den USA Mike Huckabee. Israel hat am Donnerstag die 430 Personen von den Booten in ihre Heimat-Länder zurückgebracht. Özgür Özel darf nicht mehr Chef von der größten Oppositions-Partei CHP in der Türkei sein. Das hat ein Gericht in der Haupt-Stadt Ankara gestern entscheiden. Oppositions-Parteien sind nicht in der Regierung in einem Land. Das Gericht sagt, CHP-Vertreter haben 2023 Geld bekommen, um für Özel als neuen Partei-Chef zu stimmen. Die CHP hat gesagt, das stimmt nicht. Die Partei möchte sich beim höchsten Gericht dem Obersten Gerichts-Hof beschweren. Auch möchte sie sich bei der zuständigen Wahl-Behörde beschweren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verfolgt seit Jahren die Partei CHP. Er möchte bei der nächsten Präsidentschafts-Wahl 2028 keine Gegen-Kandidaten. Erdogan ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht in der Türkei. Für gläubige Muslime beginnt diesen Sonntag die „Hadsch“. Die „Hadsch“ dauert in diesem Jahr bis Freitag, 29. Mai. Die „Hadsch“ ist die wichtigste Pilger-Reise für Muslime. Die Muslime reisen in die Stadt Mekka. Mekka in Saudi-Arabien ist für Muslime eine heilige Stadt. In der Stadt Mekka ist der islamische Religions-Gründer Mohammed geboren worden. Laut dem heiligen islamischen Buch dem Koran müssen alle gesunden Muslime mindestens einmal in ihrem Leben nach Mekka reisen. Muslime müssen sich in Warte-Listen eintragen lassen, um nach Mekka zu reisen. Es gibt auch Muslime, die ohne Anmeldung nach Mekka reisen. Immer wieder sterben sehr viele Muslime wegen der großen Hitze in Mekka.
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