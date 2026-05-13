Nachrichten in Einfacher Sprache vom 13.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 515: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 13.05.2026
Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er ist heute nach China gereist. China liegt in Asien. Es ist eines der größten Länder der Welt. Donald Trump trifft dort den Chef von China, Xi Jinping. Die USA und China haben oft Streit. Es geht dabei vor allem um Geld und Handel. Handel bedeutet, dass ein Land etwas an ein anderes Land verkauft. Die USA und China verlangen hohe Steuern auf Waren aus dem anderen Land. Das macht den Handel schwer. Jetzt wollen beide Seiten aber wieder mehr miteinander sprechen und weniger Streit haben. Donald Trump ist nicht allein nach China gereist. Die Chefs von großen Firmen wie Tesla, Apple und Boeing sind mit ihm mitgekommen. Auch sie werden über den Handel mit China sprechen. Ein wichtiges Thema beim Besuch von Donald Trump ist auch der Krieg im Land Iran. Donald Trump möchte, dass China den Iran überredet, den Krieg bald zu beenden. Seit Ende Februar greifen Soldaten aus den USA und Israel den Iran an. Der Iran wehrt sich und greift die USA, Israel und verbündete Länder von ihnen an. Trotz den vielen Angriffen soll der Iran noch zwischen 70 Prozent und 75 Prozent seiner Raketen besitzen. Auch soll der Iran immer noch sehr viele Rampen zum Abschuss von Raketen haben. Das berichten die Zeitungen „New York Times“ und „Washington Post“ in den USA. Auch soll der Iran immer noch seine geheimen Militär-Lager unter der Erde zur Herstellung von Raketen nützen können. Der Präsident von den USA Donald Trump behauptet, dass der Iran durch Angriffe von den USA und Israel nur mehr wenig Waffen hat. Derzeit gibt es eine Kampf-Pause im Iran-Krieg. Trotzdem greifen sich beide Länder immer wieder an. Der britische König Charles der Dritte hat heute mit einer Rede traditionell das Parlament eröffnet. Charles hat vorgetragen welche Vorhaben die Regierung in Großbritannien in naher Zukunft umsetzen möchte. Die Rede findet während einer laufenden Regierungs-Krise statt. Mindestens 80 Politiker von der Partei Namens „Labour“ fordern den Rücktritt von Keir Starmer als Premier-Minister. Es sind Politiker von Starmers eigener Partei. Starmer möchte aber nicht zurücktreten. Grund für die Kritik sind die schlechten Ergebnisse von der „Labour“-Partei bei den Kommunal-Wahlen letzten Donnerstag. Bei einer Kommunal-Wahl wird die Vertretung von einer Stadt, einer Gemeinde oder von einem Land-Kreis gewählt. Ab Oktober muss man in Österreich eine Steuer zahlen, wenn man Pakete im Internet bestellt. Das hat die Bundes-Regierung beschlossen. Pro Paket muss man dann zwei Euro zahlen. Die Steuer muss man aber nur zahlen, wenn man bei großen Firmen im Internet bestellt. Dazu gehören zum Beispiel Firmen Temu oder Shein. Keine Paket-Steuer muss man zahlen, wenn man sich einen Einkauf aus einem kleinen Geschäft nach Hause liefern lässt. Durch die Paket-Steuer soll die Bundes-Regierung rund 280 Millionen Euro bekommen. Mit diesem Geld sollen dann einige Lebensmittel für die Menschen billiger gemacht werden, zum Beispiel Brot, Fleisch oder Milch. Einige Menschen sehen das aber kritisch. Sie sagen, dass die Menschen am Ende insgesamt mehr für ihre Einkäufe zahlen müssen. In der Wiener Stadthalle hat gestern das erste Semi-Finale vom 70. Musik-Wettbewerb „Eurovision Song-Contest“ stattgefunden. Beim Semi-Finale wurde entschieden, welche 10 Länder beim Finale vom „Eurovision Song-Contest“ diesen Samstag am Abend dabei sein dürfen. Diesen Donnerstag wird entschieden, welche weiteren 15 Länder noch beim Finale diesen Samstag dabei sein dürfen. Gestern haben sich die Länder Griechenland, Finnland, Belgien, Schweden, Moldau, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen für das Finale qualifiziert. Der österreichische Kandidat Benjamin Gedeon bekannt als Cosmo singt diesen Donnerstag in der Wiener Stadthalle.
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