Nachrichten in Einfacher Sprache vom 12.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 514: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 12.05.2026
Für mehr als 505.000 Personen in Österreich gibt es im Jahr 2027 trotz Spar-Maßnahmen mehr Pflege-Geld. Das hat Sozial-Ministerin Korinna Schumann zum heutigen weltweiten Tag der Pflege gesagt. Insgesamt gibt es rund 120 Millionen Euro für Pflege-Geld. Pflege-Geld bezahlt eine Regierung an pflegende Personen von älteren Angehörigen oder etwa einem kranken Kind. Korinna Schumann spricht mit Pflege-Kräften über aktuelle Probleme oder mögliche Verbesserungen im Pflege-System. Mehrere Hilfs-Organisationen fordern auch Veränderungen in der Pflege. Zum Beispiel dauerhaft mehr Geld für eine gute Pflege. Die Volks-Hilfe warnt vor weiteren Spar-Maßnahmen im Pflege-Bereich. Im Parlament in Wien sind heute wieder im Pilnacek-Untersuchungs-Ausschuss Zeugen befragt worden. Bei dem Ausschuss geht es darum, ob sich Politiker in Ermittlungen nach dem Tod von Christian Pilnacek eingemischt haben. Pilnacek war als Sektions-Chef ein sehr mächtiger Beamter im österreichischen Justiz-Ministerium. Die Politiker haben heute einen damals zuständigen Polizei-Chef-Inspektor befragt. Heute arbeitet der Polizei-Beamte im Innen-Ministerium. Für ihn war der Tod von Christian Pilnacek am 20. Oktober 2023 ein Unfall. Deshalb hat er Caroline List als Frau von Pilnacek das Handy von ihrem verstorbenen Mann gegeben. Caroline List hat das Handy dann zerstört. Die Politiker haben heute auch eine Staats-Anwältin von der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft befragt. Die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft ist für bundesweite Ermittlungen und große Wirtschafts-Straf-Verfahren zuständig. Der Premier-Minister von Großbritannien Keir Starmer will weiter nicht zurücktreten. Das betont er heute wieder. Viele fordern aber weiterhin, dass er als Premier-Minister zurücktritt. Ein Premier-Minister ist der Regierungs-Chef in einem Land. Am Wochenende hatte die „Labour-Partei“ von Starmer bei Kommunal-Wahlen in Großbritannien massiv verloren. Bei einer Kommunal-Wahl wird die Vertretung von einer Stadt, einer Gemeinde oder von einem Land-Kreis gewählt. Die Partei „Labour“ hat bei den Kommunalwahlen insgesamt 1400 Plätze in Gemeinden verloren. Mehrere Mitarbeitende von der Regierung von Großbritannien sind schon zurückgetreten. Sie machen das, weil sie auch den Rücktritt von Starmer fordern. Knapp 80 Abgeordnete von der Labour-Partei haben öffentlich den Rücktritt von Keir Starmers gefordert. Russische Soldaten haben in der Nacht auf heute mehr als 200 Drohnen auf die Ukraine abgeschossen. Drohnen sind Flug-Geräte, die ohne Mannschaft alleine oder mit Fern-Steuerung fliegen. Soldaten verwenden Drohnen für Angriffe aus der Luft. Eine seit Samstag gültige Kampf-Pause war gestern Nacht vorbei. Der Präsident von den USA Donald Trump wollte diese Kampf-Pause vom russischen Machthaber Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj. Betroffen waren die ukrainische Haupt-Stadt Kiew, die Städte Saporischschja, Dnipro oder Charkiw. Durch die russischen Angriffe ist mindestens ein Mann im Osten von der Ukraine getötet worden. Drei weitere Personen sind durch Angriffe in anderen Orten von der Ost-Ukraine verletzt worden. Heute beginnt in der Wiener Stadt-Halle der 70. "Eurovision Song-Contest“. Bis zum 16. Mai treten Sänger aus mehreren Ländern weltweit mit ihren Liedern an, um den "Eurovision Song-Contest“ zu gewinnen. Seit heute 10 Uhr bis morgen 3 Uhr in der Früh gibt es deshalb eine Sperr-Zone rund um die Stadt-Halle. So möchte die Polizei verhindern, dass verbotenerweise Personen in die Stadt-Halle hineingehen. In die Sperr-Zone hinein dürfen zum Beispiel Bewohner oder Personen mit Karten für den "Eurovision Song-Contest“. Besucher dürfen aber nur kleine Taschen in die Stadt-Halle mitnehmen. Wer verbotenerweise in die Sperr-Zone geht, muss der Polizei eine Geld-Strafe von bis zu 4.600 Euro zahlen.
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