Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 05.10.2014: Regenwald der Qualen
44 Min.Folge vom 05.10.2014Ab 12
Feuerwehrmann Fernando und seine Partnerin Samantha kämpfen in Malaysia mit den Naturgewalten. Als wären wilde Tiere und blutrünstige Insekten nicht genug, machen ihnen beim Survival-Trip in Südostasien zusätzlich heftige Regenstürme das Leben schwer. Hunger und drohende Unterkühlung zehren an den Kräften des zufällig zusammengewürfelten Paares. Doch Aufgeben ist keine Option - stattdessen machen die nackten Abenteurer das Beste aus ihrer misslichen Lage.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.