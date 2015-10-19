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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Die peinlichsten Momente (Special)

DMAXFolge vom 19.10.2015
Die peinlichsten Momente (Special)

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 19.10.2015: Die peinlichsten Momente (Special)

44 Min.Folge vom 19.10.2015Ab 12

Ein Mann und eine Frau kämpfen sich in der Wildnis splitternackt durch unbekanntes Terrain. Für Schamgefühle bleibt angesichts von Hunger, Durst und gefährlichen Tieren in der Umgebung kaum Zeit. Trotzdem gab es in einigen Folgen von „Naked Survival“ auch Tage, an denen die Protagonisten der Serie auf die TV-Kameras, die jedes Detail ihres Survival-Trips gestochen scharf im Bild festhielten, gerne verzichtet hätten. Peinliche Situationen in den unwirtlichsten Regionen der Erde: Dieses Special zeigt missliche Momente, die man lieber vergessen würde.

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