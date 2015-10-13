Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 13.10.2015: Krisenzeiten in Kolumbien
44 Min.Folge vom 13.10.2015Ab 6
Bei den Marines hat Charlie gelernt, Hindernisse und Schmerzen zu überwinden. Diese Fähigkeit wird ihm auf der Survival-Tour zugutekommen. Und mit Danielle hat der Ex-Soldat in Kolumbien eine erfahrene Rettungssanitäterin an seiner Seite. Aber ihre vegetarische Ernährungsweise könnte für die 26-Jährige in der Wildnis zum Problem werden. In der ersten Nacht bringen Brüllaffen das Duo um seinen Schlaf. Und Zeckenbisse dürfen die Outdoor-Cracks ebenfalls nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn die Parasiten können Krankheitserreger übertragen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.