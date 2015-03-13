Im Dschungel, der Leiden schafftJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 13.03.2015: Im Dschungel, der Leiden schafft
44 Min.Folge vom 13.03.2015Ab 12
Sie haben kein Wasser und keine Nahrung dabei und sind obendrein splitterfasernackt. Dani Julien und ihr Partner Justin erleben auf der Bahamas-Insel Andros den Abenteuertrip ihres Lebens. Was die beiden an der Westspitze des Bermuda-Dreiecks erwartet, ist schnell auf den Punkt gebracht: dichte Vegetation, gefährliche Wildschweine und bis zu zweieinhalb Meter lange Schlangen. Der Ausflug in die Wildnis wird kein Zuckerschlecken. Dort können die naturverbundene Kalifornierin und der Feuerwehrsanitäter aus Florida nur überleben, wenn sie der fehlenden Garderobe keine Beachtung schenken und als Team zusammenarbeiten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.