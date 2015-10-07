Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 07.10.2015: Indische Feuerprobe
45 Min.Folge vom 07.10.2015Ab 12
Rettungssanitäter Trenton hat in seiner Kindheit in West-Virginia oft im Wald gespielt. Die ersten Survival-Techniken hat sich der 35-Jährige schon als Teenager angeeignet. Seine Partnerin Jennifer ist clever, taff und teamorientiert. Reicht das aus um in der Wildnis zu überleben? Das Duo kämpft sich in dieser Folge durch den Nordwesten Indiens - ohne Ausrüstung, Nahrung und Kleidung. Umgeben von Leoparden und Skorpionen wandern die beiden Abenteurer auf 3000 Metern Höhe einen Bergrücken hinauf, bis sie auf eine Trinkwasserquelle stoßen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.