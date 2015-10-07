Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Indische Feuerprobe

DMAXFolge vom 07.10.2015
Indische Feuerprobe

Indische FeuerprobeJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 07.10.2015: Indische Feuerprobe

45 Min.Folge vom 07.10.2015Ab 12

Rettungssanitäter Trenton hat in seiner Kindheit in West-Virginia oft im Wald gespielt. Die ersten Survival-Techniken hat sich der 35-Jährige schon als Teenager angeeignet. Seine Partnerin Jennifer ist clever, taff und teamorientiert. Reicht das aus um in der Wildnis zu überleben? Das Duo kämpft sich in dieser Folge durch den Nordwesten Indiens - ohne Ausrüstung, Nahrung und Kleidung. Umgeben von Leoparden und Skorpionen wandern die beiden Abenteurer auf 3000 Metern Höhe einen Bergrücken hinauf, bis sie auf eine Trinkwasserquelle stoßen.

Alle verfügbaren Folgen