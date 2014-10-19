Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 19.10.2014: Urängste in Namibia
44 Min.Folge vom 19.10.2014Ab 12
Giftschlangen, Raubkatzen und angriffslustige Paviane: Luke McLaughlin und Lindsey Leitelt wagen sich in Namibia auf gefährliches Terrain vor. Doch es sind nicht nur die wilden Tiere in der Umgebung, die den beiden zu schaffen machen. Lukes Survival-Partnerin muss sich offensichtlich erst daran gewöhnen, splitterfasernackt durch die Wildnis zu wandern, noch dazu mit einem fremden Mann an ihrer Seite. Doch für Schamgefühle bleibt im afrikanischen Busch kaum Zeit, stattdessen werden die beiden Abenteurer dort mit ihren Urängsten konfrontiert.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.