Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 27.03.2015: Die Hölle des Himalaya
44 Min.Folge vom 27.03.2015Ab 12
Eine Frau und ein Mann stellen sich unter härtesten Bedingungen dem ultimativen Survival-Test: ohne Nahrung, Wasser und Kleidung. Kampfsportlehrer Hakim aus North Carolina und seine Partnerin Phaedra aus dem Bundesstaat Utah kämpfen sich in dieser Folge durch die Vorgebirge des Himalaya. Dort bekommen es die Abenteurer mit Kragenbären, Schneeleoparden und gefährlichen Giftschlangen zu tun. Zudem weht in 2000 Metern Höhe ein eisiger Wind. Ein sicherer Unterschlupf hat für das Duo daher oberste Priorität.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.