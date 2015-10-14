Unverhüllt und unverblümt (1)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 14.10.2015: Unverhüllt und unverblümt (1)
44 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 12
Kuscheln verboten! Jeff hatte seiner Frau versprochen, dass er mit seiner Survival-Partnerin in der Wildnis nicht auf Tuchfühlung gehen wird. Auch nicht bei extremer Kälte. Konnte der Outdoor-Crack seine Zusage einhalten? Und bei der Nahrungssuche durften die Teilnehmer:innen der Challenge nicht wählerisch sein. Auf den Fidschi-Inseln, in Bolivien, Madagaskar und am Amazonas standen Schlangeneier, Heuschrecken und Eidechsen auf dem Speiseplan. In diesem Special lassen die Kandidat:innen die Herausforderungen und Erlebnisse noch einmal Revue passieren.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.