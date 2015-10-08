Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 08.10.2015: Dünen der Verzweiflung
44 Min.Folge vom 08.10.2015Ab 12
Aus zwei Fremden muss ein Team werden, wenn sie die Dünen Brasiliens überleben wollen. In seiner Jugend hatte Survival-Trainer Matt aus Oregon mit Drogenproblemen zu kämpfen, doch in der Wildnis hat der 24-Jährige gelernt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Seine Partnerin Honora stammt aus Kalifornien und studiert am College Naturheilkunde. Die beiden Abenteurer kämpfen sich im Nationalpark Lencois Maranhenses durch eine Wüstenlandschaft, die fast halb so groß ist wie das Saarland. Dort lauern Klapperschlangen und dreißig Zentimeter große Taranteln.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.