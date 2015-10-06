Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 06.10.2015: Zusammenbruch in Botswana
44 Min.Folge vom 06.10.2015Ab 12
Ashley ist im Bundesstaat Rhode Island barfuß durch den Schnee gelaufen, um sich für den Survival-Trip ihres Lebens abzuhärten. Doch in Afrika lauern unbekannte Gefahren auf die 25-jährige Barkeeperin. Drei Tage lang kämpft sich Ashley gemeinsam mit ihren Partner Michael durch den Busch, soweit sie ihre Füße tragen. Doch dann begeht sie einen folgenschweren Fehler und trinkt in Botswana verunreinigtes Wasser. Die Folgen sind verheerend, das Rettungsteam muss eingreifen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.