Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 26.10.2014: Krise in Kambodscha
44 Min.Folge vom 26.10.2014Ab 12
Tom Touw und seine Partnerin Carrie Booze sind nicht auf derselben Wellenlänge. Statt Hand in Hand im Team zu agieren, streiten sich die beiden permanent. Im Regenwald herrscht dicke Luft. Dabei hat das zufällig zusammengewürfelte Survival-Pärchen in Südostasien genug andere Probleme. Umgeben von Giftschlangen und Krokodilen, müssen die Abenteurer bei extremer Hitze in der Wildnis schnellstens sauberes Trinkwasser finden. Denn sonst endet der Trip in einer Katastrophe.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.