Unverhüllt und unverblümt (3)Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 16.10.2015: Unverhüllt und unverblümt (3)
44 Min.Folge vom 16.10.2015Ab 12
Die Kälte machte Phaedra im improvisierten Unterschlupf schwer zu schaffen. Um sich zu wärmen, ging sie mit ihrem Survival-Partner in Indien auf Tuchfühlung. Aber Hakim war der Körperkontakt unangenehm. Wenn man mit einer fremden Person das Nachtlager teilt, obendrein splitternackt, sind solche prekären Momente praktisch unvermeidbar. Und wie hielten es die Outdoor-Cracks in der Wildnis mit der Hygiene? In bislang noch nie gezeigten Filmaufnahmen und Interviews berichten die Teilnehmer:innen der Challenge von Sternstunden, Pannen und Peinlichkeiten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.