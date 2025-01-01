Navy CIS: L.A.
Folge 23: Die Kündigung
42 Min.Ab 12
Ein Mann stirbt in einem Restaurant in Santa Monica. Da es sich vermutlich um einen Navy-Seal handelt, wird das NCIS-Team eingeschaltet. Die Spur führt über Umwege zu einem wirren Weltverbesserer, der mittels eines Internet-Blogs die Revolution gegen das korrupte und autoritäre Regime der USA entfachen will. Und dafür ist ihm beinahe jedes Mittel recht. Hetty bereitet unterdessen ihren Abschied vor und teilt dem irritierten Team mit, dass sie mit sofortiger Wirkung gekündigt hat.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
