Navy CIS: New Orleans
Folge 22: Chaostheorie
41 Min.Ab 12
Während einer Veranstaltung eines Militärmuseums kommt es zu einer Bombenexplosion, bei welcher zwei Personen getötet und viele weitere Besucher verletzt werden. Bereits nach kurzer Zeit gibt es einen Verdächtigen: Der Immobilienmakler Alan Van Scyoc soll hinter dem Anschlag stecken. Doch dann kommt es zu einer weiteren Detonation, bei der alle Beweise zum ersten Attentat zerstört werden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren