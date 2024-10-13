Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: One-Woman-Show - Big Business im kleinen VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: One-Woman-Show - Big Business im kleinen Vorarlberg
26 Min. Folge vom 13.10.2024
Was Männer können, können wir schon lange - das denken sich in Vorarlberg immer mehr Frauen und gründen ihre eigene Firma. In keinem anderen Bundesland in Österreich gibt es so viele Ein-Personen-Unternehmerinnen wie in Vorarlberg. In der TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg werden sechs Frauen aus ganz unterschiedlichen Branchen begleitet. Sie erzählen über ihre Erfolge und Rückschläge auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg
