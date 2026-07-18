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Österreich-Bild: Was macht Stadt? Oder Honolulu liegt in Bregenz

ORF2Staffel 1Folge 181vom 18.07.2026
Österreich-Bild: Was macht Stadt? Oder Honolulu liegt in Bregenz

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Folge 181: Österreich-Bild: Was macht Stadt? Oder Honolulu liegt in Bregenz

27 Min.Folge vom 18.07.2026

Wie lebt eine Stadt zwischen Bodensee und Berg? Ein Blick auf Bregenz als Lebensraum im Wandel und auf Zwischennutzungsprojekte wie das Honolulu-Hotel, die neue Begegnungsorte schaffen. Im Fokus stehen Visionen für die Stadtentwicklung und die Frage, wie brachliegende Flächen und öffentliche Räume die Zukunft der Landeshauptstadt prägen können. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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