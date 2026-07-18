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Folge 181: Österreich-Bild: Was macht Stadt? Oder Honolulu liegt in Bregenz
27 Min.Folge vom 18.07.2026
Wie lebt eine Stadt zwischen Bodensee und Berg? Ein Blick auf Bregenz als Lebensraum im Wandel und auf Zwischennutzungsprojekte wie das Honolulu-Hotel, die neue Begegnungsorte schaffen. Im Fokus stehen Visionen für die Stadtentwicklung und die Frage, wie brachliegende Flächen und öffentliche Räume die Zukunft der Landeshauptstadt prägen können. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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