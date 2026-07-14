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Folge 180: Österreich-Bild: Ein Käfig voller Burschen
26 Min.Folge vom 14.07.2026
Wiens Sportplätze sind meist fest in Männerhand. Ob Fußballkäfig, Calisthenics-Anlage oder Tischtennisplatte – Mädchen und Frauen sind im öffentlichen Raum deutlich seltener aktiv. Die Reportage geht der Frage nach, woran das liegt und wie öffentliche Sportflächen für alle zugänglicher werden können. Bildquelle: ORF
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