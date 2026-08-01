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Österreich-Bild: Bregenzer Festspiele - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt

ORF2Staffel 1Folge 183vom 01.08.2026
Österreich-Bild: Bregenzer Festspiele - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt

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Folge 183: Österreich-Bild: Bregenzer Festspiele - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt

28 Min.Folge vom 01.08.2026

Wind, Wasser, Technik und große Emotionen: Zum 80. Jubiläum bringen die Bregenzer Festspiele 2026 erstmals Verdis "La traviata" auf die Seebühne. Die Dokumentation gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, wie über Monate hinweg aus einer Idee ein spektakuläres Opernereignis wird. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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