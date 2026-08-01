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Folge 183: Österreich-Bild: Bregenzer Festspiele - Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt
28 Min.Folge vom 01.08.2026
Wind, Wasser, Technik und große Emotionen: Zum 80. Jubiläum bringen die Bregenzer Festspiele 2026 erstmals Verdis "La traviata" auf die Seebühne. Die Dokumentation gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, wie über Monate hinweg aus einer Idee ein spektakuläres Opernereignis wird. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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