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Österreich-Bild: Von der Brauerei zum Weltkonzern - Penicillin aus Tirol

ORF2Staffel 1Folge 184vom 08.08.2026
Österreich-Bild: Von der Brauerei zum Weltkonzern - Penicillin aus Tirol

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Folge 184: Österreich-Bild: Von der Brauerei zum Weltkonzern - Penicillin aus Tirol

26 Min.Folge vom 08.08.2026

In Kundl steht Europas einziges Werk, das Penicillin vollständig selbst produziert – vom Wirkstoff bis zur Tablette. Seit 80 Jahren werden hier lebensrettende Medikamente hergestellt. Der Film blickt hinter die Kulissen der Produktion und zeigt, welche Bedeutung der Standort für die Versorgung Europas hat. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol

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