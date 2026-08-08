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Folge 184: Österreich-Bild: Von der Brauerei zum Weltkonzern - Penicillin aus Tirol
26 Min.Folge vom 08.08.2026
In Kundl steht Europas einziges Werk, das Penicillin vollständig selbst produziert – vom Wirkstoff bis zur Tablette. Seit 80 Jahren werden hier lebensrettende Medikamente hergestellt. Der Film blickt hinter die Kulissen der Produktion und zeigt, welche Bedeutung der Standort für die Versorgung Europas hat. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
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