Österreich-Bild: Alte Namen, neuer Anspruch - Das Erbe der Grünen MarkJetzt kostenlos streamen
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Folge 185: Österreich-Bild: Alte Namen, neuer Anspruch - Das Erbe der Grünen Mark
27 Min.Folge vom 14.08.2026
Die Steiermark ist Österreichs waldreichstes Bundesland. Große Waldflächen befinden sich hier seit Generationen in privater Hand. Familien wie Mayr-Melnhof-Saurau, Schwarzenberg, Meran und Colloredo-Mannsfeld verbinden traditionelle Erfahrung mit modernen Konzepten der Forstwirtschaft. Die Dokumentation zeigt naturnahe Waldbewirtschaftung, verantwortungsvolle Jagd, Forschung zum Klimawandel und den Einsatz neuer Technologien. Dabei wird deutlich: Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Denken müssen kein Widerspruch sein. Regie: Alexander Frohner. Bildquelle: ORF/EPO-Film
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