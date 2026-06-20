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Folge 175: Österreich-Bild: Poesie wie Brot? - 50 Jahre Ingeborg Bachmannpreis
27 Min.Folge vom 20.06.2026
Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, dem sogenannten Ingeborg-Bachmann-Preis, wird seit 50 Jahren kontrovers gelesen, diskutiert und bewertet – radikal anders als der Zeitgeist. Ausgehend von Ingeborg Bachmanns Forderung, Poesie müsse "wie Brot zwischen den Zähnen knirschen", fragt die ORF-Dokumentation "Poesie wie Brot?" nach der Wirkung des Wettbewerbs auf Sprache, Gesellschaft und die Autorinnen und Autoren. Mit dabei sind unter anderem Natascha Gangl, Ferdinand Schmalz, Clemens Setz und Nava Ebrahimi sowie Kritikerinnen und Kritiker wie Klaus Kastberger, Philipp Tingler, Laura de Weck und Brigitte Schwens-Harrant.
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