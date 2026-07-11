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Folge 179: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich: Zwischen Erbe und Zukunft - traditionsreiche Familienbetriebe
27 Min.Folge vom 11.07.2026
Die Dokumentation aus Niederösterreich zeigt eindrucksvoll, wie traditionsreiche Familienbetriebe ihr historisches Erbe als Motor für Innovation und nachhaltiges Wirtschaften nutzen. Adelshäuser wie Liechtenstein, Brandenstein, Trauttmansdorff und Bubna-Litic verbinden jahrhundertealte Geschichte mit moderner Landwirtschaft, ökologischen Projekten und neuen Unternehmensstrategien – und beweisen, dass Tradition auch im 21. Jahrhundert ein Erfolgsfaktor sein kann. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich/epo-film
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