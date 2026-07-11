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Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich: Zwischen Erbe und Zukunft - traditionsreiche Familienbetriebe

ORF2Staffel 1Folge 179vom 11.07.2026
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich: Zwischen Erbe und Zukunft - traditionsreiche Familienbetriebe

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Folge 179: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Niederösterreich: Zwischen Erbe und Zukunft - traditionsreiche Familienbetriebe

27 Min.Folge vom 11.07.2026

Die Dokumentation aus Niederösterreich zeigt eindrucksvoll, wie traditionsreiche Familienbetriebe ihr historisches Erbe als Motor für Innovation und nachhaltiges Wirtschaften nutzen. Adelshäuser wie Liechtenstein, Brandenstein, Trauttmansdorff und Bubna-Litic verbinden jahrhundertealte Geschichte mit moderner Landwirtschaft, ökologischen Projekten und neuen Unternehmensstrategien – und beweisen, dass Tradition auch im 21. Jahrhundert ein Erfolgsfaktor sein kann. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich/epo-film

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