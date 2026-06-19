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Folge 174: Österreich-Bild: Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue Wege
27 Min.Folge vom 19.06.2026
Viele landwirtschaftliche Betriebe suchen vergeblich nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Gelingt aber eine Hofübergabe, eröffnet sie oft neue Perspektiven: Traditionelle Strukturen werden hinterfragt und neue Ideen umgesetzt. Der Film erzählt von Generationenwechseln, mutigen Entscheidungen und den Herausforderungen, die mit tiefgreifenden Veränderungen auf Bauernhöfen in Oberösterreich verbunden sind. Bildquelle: ORF/Kotschy Film
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