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Österreich-Bild: Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue Wege

ORF2Staffel 1Folge 174vom 19.06.2026
Österreich-Bild: Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue Wege

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Folge 174: Österreich-Bild: Die Hofübergabe - Alte Äcker, neue Wege

27 Min.Folge vom 19.06.2026

Viele landwirtschaftliche Betriebe suchen vergeblich nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Gelingt aber eine Hofübergabe, eröffnet sie oft neue Perspektiven: Traditionelle Strukturen werden hinterfragt und neue Ideen umgesetzt. Der Film erzählt von Generationenwechseln, mutigen Entscheidungen und den Herausforderungen, die mit tiefgreifenden Veränderungen auf Bauernhöfen in Oberösterreich verbunden sind. Bildquelle: ORF/Kotschy Film

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