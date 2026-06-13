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Folge 172: Österreich-Bild: Von Bäumen und Menschen: Elfie Semotan
Die Starfotografin Elfie Semotan und ihre künstlerische Arbeit im südlichsten Burgenland stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Berühmt wurde sie für ihre Porträts und Werbekampagnen, weniger bekannt sind ihre inszenierten Waldfotografien, die sich mit Klimawandel und der Bedeutung des Waldes auseinandersetzen. Elfie Semotan zählt zu den bedeutendsten österreichischen Fotokünstlerinnen. Nach Jahren als Model wechselte sie Anfang der 1970er Jahre zur Fotografie und wurde mit Arbeiten für internationale Mode- und Lifestyle-Magazine sowie Werbekampagnen bekannt. Seit 50 Jahren ist ein Haus in Grieselstein ihr temporärer Wohnsitz. Walter Schneeberger begleitet die 1941 geborene Künstlerin bei ihren fotografischen Streifzügen durch die Grenzregion, wo sie Freunde, Bekannte und Bäume fotografiert. Bildquelle: ORF/Landesstudio Burgenland
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