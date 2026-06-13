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Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: "Brauch ma des?" Die Kulturzentren im Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 173vom 13.06.2026
Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: "Brauch ma des?" Die Kulturzentren im Burgenland

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Folge 173: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Burgenland: "Brauch ma des?" Die Kulturzentren im Burgenland

27 Min.Folge vom 13.06.2026

Am 22. Mai 1976 wurde mit dem KUZ Mattersburg das erste Kulturzentrum des Burgenlands eröffnet. Mit Literatur, Theater, Musik und bildender Kunst sollte ein Kulturangebot entstehen, das bis dahin vor allem in Städten zu finden war. "Brauch ma des?" – dieser Frage gehen der Schauspieler Christoph Krutzler und die Musikerin Die Mayerin in einem burgenländischen Wirtshaus der 1970er Jahre nach. Während Franz Klammer Olympiagold gewinnt und in Wien die Reichsbrücke einstürzt, startet im Burgenland das erste von vier Kulturzentren. Bildquelle: ORF/Landesstudio Burgenland

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