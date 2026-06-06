Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für Weltstars

ORF2Staffel 1Folge 171vom 06.06.2026
Österreich-Bild: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für Weltstars

Österreich-Bild: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für WeltstarsJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 171: Österreich-Bild: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für Weltstars

27 Min.Folge vom 06.06.2026

Seit seiner Gründung hat sich das Grafenegg Festival zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas entwickelt. Die ORF-Dokumentation des Landesstudios Niederösterreich blickte zum 20-jährigen Jubiläum auf Programm, Architektur und besondere Kulisse. Wegbereiter, Künstlerinnen und Künstler sowie Fans erzählen hier vom Charakter des Ortes. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen