Österreich-Bild: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für WeltstarsJetzt kostenlos streamen
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Folge 171: Österreich-Bild: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für Weltstars
27 Min.Folge vom 06.06.2026
Seit seiner Gründung hat sich das Grafenegg Festival zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas entwickelt. Die ORF-Dokumentation des Landesstudios Niederösterreich blickte zum 20-jährigen Jubiläum auf Programm, Architektur und besondere Kulisse. Wegbereiter, Künstlerinnen und Künstler sowie Fans erzählen hier vom Charakter des Ortes. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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