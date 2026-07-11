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Österreich Bild: Der Sommer der Freiheit - 50 Jahre Arena-Besetzung

ORF2Staffel 1Folge 178vom 11.07.2026
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Folge 178: Österreich Bild: Der Sommer der Freiheit - 50 Jahre Arena-Besetzung

27 Min.Folge vom 11.07.2026

Die Arena-Besetzung 1976 gilt als Wendepunkt der österreichischen Zivilgesellschaft. Kulturschaffende, Studierende und Intellektuelle verwandelten den ehemaligen Auslandsschlachthof in Wien in einen offenen Raum für Kunst, Kultur und soziales Miteinander - basisdemokratisch organisiert und ohne staatliche Steuerung. Binnen weniger Wochen wurde das Areal zum Magnet für zehntausende Menschen. Auch wenn die Besetzung nach Verhandlungen endete, wirkte die Idee von Freiraum, Eigeninitiative und kulturellem Widerstand weit über diesen Sommer hinaus. Bildquelle: ORF

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